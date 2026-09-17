СБУ квалифицировала взрыв у военкомата во Львовской области как теракт

Двух мужчин задержали после взрыва у военкомата во Львовской области СБУ квалифицировала взрыв у военкомата во Львовской области как теракт

Москва17 сен Вести.Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала взрыв возле здания военкомата в Николаеве Львовской области как теракт. Об этом Львовское областное управление СБУ сообщило в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

По подозрению в причастности к произошедшему задержаны двое мужчин.

СБУ квалифицирует взрыв в Николаеве Львовской области как террористический акт сказано в сообщении

По данным СБУ, правоохранители провели оперативно-разыскные и следственные мероприятия и установили двух мужчин, которых считают причастными к произошедшему. Оба задержаны.