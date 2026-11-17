Москва17 нояВести.Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что пока не будет принимать решения об участии в выборах президента страны.
Он отложил этот вопрос на следующий год.
Так что, знаете, решения я пока не принял. Мы определимся в течение следующего годасказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News
Он напомнил,что президентская кампания требует создания большой инфраструктуры и объемный сбор средств.
Ранее Вэнс сообщал, что может отказаться от президентской гонки. Среди причин - разногласия внутри движения сторонников американского лидера Дональда Трампа, последствия конфликта с Ираном и желание вице-президента уделять больше времени семье.
Следующие выборы президента США пройдут 7 ноября 2028 года. В качестве фаворитов чаще всего называют Вэнса и госсекретаря Штатов Марко Рубио. В коротком списке демократов - губернаторы Гэвин Ньюсом и Джош Шапиро.