Вэнс заявил, что решит вопрос об участии в выборах президента США в 2027 году

Джей Ди Вэнс отложил решение об участии в выборах президента США на 2027 год Вэнс заявил, что решит вопрос об участии в выборах президента США в 2027 году

Москва17 ноя Вести.Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что пока не будет принимать решения об участии в выборах президента страны.

Он отложил этот вопрос на следующий год.

Так что, знаете, решения я пока не принял. Мы определимся в течение следующего года сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News

Он напомнил,что президентская кампания требует создания большой инфраструктуры и объемный сбор средств.

Ранее Вэнс сообщал, что может отказаться от президентской гонки. Среди причин - разногласия внутри движения сторонников американского лидера Дональда Трампа, последствия конфликта с Ираном и желание вице-президента уделять больше времени семье.

Следующие выборы президента США пройдут 7 ноября 2028 года. В качестве фаворитов чаще всего называют Вэнса и госсекретаря Штатов Марко Рубио. В коротком списке демократов - губернаторы Гэвин Ньюсом и Джош Шапиро.