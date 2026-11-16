Axios: Вэнс примет решение об участии в выборах президента США после Нового года

Стало известно, когда Вэнс примет решение об участии в президентских выборах Axios: Вэнс примет решение об участии в выборах президента США после Нового года

Москва16 ноя Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс примет окончательное решение об участии в президентских выборах 2028 года только после Нового года. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на два источника, знакомые с планами Вэнса.

Не исключено, что Вэнс публично заявит о своих намерениях лишь в конце весны, сообщает портал.

Axios называет Вэнса главным фаворитом на пост кандидата в президенты от Республиканской партии, но отмечает, что после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США расстановка политических сил может измениться.

По данным источников, Вэнс обсуждает возможность участия в предвыборной кампании со своей семьей, в том числе с женой Ушей, поскольку у него недавно родился четвертый ребенок.

Люди, знакомые с позицией Вэнса, говорят, что он действительно еще не решил, будет ли баллотироваться на пост главы США, сообщает Axios. Однако его ближайшие политические советники склоняются к мысли, что он примет положительное решение и будет выдвигать свою кандидатуру на выборах.

Ранее стало известно, что Джей Ди Вэнс может отказаться от участия в президентских выборах 2028 года в том числе из-за желания больше времени уделять семье.