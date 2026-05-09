Экс-депутат Рады Ляшко будет командиром полка беспилотников ВСУ На Украине сообщили о назначении Ляшко командиром полка беспилотников ВСУ

Москва9 мая Вести.Экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко назначен командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в Силах обороны.

Уточняется, что его подразделение относится к 11-му армейскому корпусу оперативного командования "Восток".

В публикации говорится, что это назначение стало для Ляшко повышением, так как ранее он командовал батальоном беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады.

После Майдана в 2014 году Ляшко стал одним из самых узнаваемых украинских политиков. Он отметился многочисленными скандалами и радикальной риторикой, будучи участником политических шоу. Однако его партия потерпела поражение на парламентских выборах 2019 года на Украине. Сам он пытался вернуться в Раду, но безуспешно. В 2022 году он принял решение вступить в ряды ВСУ и устранился из политической жизни страны.

Ранее генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что Россия превосходит Украину в вопросе беспилотных летательных аппаратов.