Москва29 ноя Вести.Бывший глава Чусовского района Пермского края Виктор Бурьянов скончался в возрасте 76 лет. Об этом глава муниципалитета Сергей Белов написал в соцсети "ВКонтакте".

С глубокой печалью сообщаю, что ушел из жизни Виктор Федорович Бурьянов — Почетный гражданин Чусового, человек-эпоха, оставивший глубокий след в истории нашего района, округа и города говорится в публикации

Виктор Бурьянов родился в поселке Ворга Смоленской области, но позже перебрался в Чусовое и значительную часть жизни провел там. По словам Белова, он прошел путь от бригадира в вагонном депо до первого заместителя председателя горисполкома, второго секретаря ГК КПСС, а затем и главы Чусовского района. Он получил четыре высших образования и стал академиком Российской муниципальной академии и кандидатом юридических наук.

Прощание с экс-главой Чусового состоится во вторник, 1 декабря, в 12.00 в культурно-деловом центре.