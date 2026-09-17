Москва17 сен Вести.На 82 году жизни не стало экс-командира псковских десантников Юрия Соседова, сообщила на своей странице во "ВКонтакте" глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова.

Юрий Соседов родился в 1944 году в Москве. В 11 лет он поступил в суворовское училище и навсегда связал свою судьбу с армией. Впоследствии он окончил Рязанское десантное училище, Военную академию имени Фрунзе и Академию Генерального штаба.

Он возглавил легендарную 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию в непростые 1990–1992 годы, сделав все для сохранения мощи прославленного соединения говорится в публикации

Генерал Юрий Соседов выполнял воинский долг в Южной Осетии и Югославии, после увольнения в запас активно участвовал в деятельности ветеранских организаций. Являлся почетным гражданином псковского района.