Израиль намеренно раскрыл своих агентов, чтобы Иран запутался в массовых арестах

Экс-глава Моссада объяснил раскрытие агентов Израиля в начале войны с Ираном Израиль намеренно раскрыл своих агентов, чтобы Иран запутался в массовых арестах

Москва25 окт Вести.Израиль намеренно опубликовал кадры работы своих агентов на территории страны для начала массовых задержаний, что затруднило бы выявление настоящих израильских агентов. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на бывшего главу службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давида Барнеа.

По его словам, израильские спецслужбы опубликовали официальное видео с логотипом "Моссада", чтобы защитить находящихся в Иране агентов.

Мы хотели добиться того, чтобы в Иране задержали так много людей, что власти не смогли бы отделить зерна от плевел и в итоге отпустили бы всех. Кстати, именно это и произошло сказал Барнеа

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, напомнил об операции "Моссада" с пейджерами в Ливане в 2024 году.