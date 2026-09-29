Москва29 сен Вести.Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил в ООН с блестящей речью и разоблачил политику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Такое мнение выразил в беседе с ИС "Вести" старший сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.

По его словам, поездка президента Ирана Масуда Пезешкиана на Генеральную ассамблею ООН дорогого стоит.

Он выступил с блестящей речью! Фактически он пригвоздил Нетаньяху за его отвратительное выступление, где он все народы Ближнего Востока назвал варварами, террористами, назвал тех, кто сидит в зале, моральными трусами, вел себя по-хамски на трибуне Генеральной ассамблеи; тряс пейджерами, с помощью которых они нанесли удары по активистам "Хезболлы" отметил эксперт

Курбанов уточнил, что один из таких пейджеров взорвался в Москве.

Каким образом он мог оказаться в Москве, мы не знаем. Нам так и не опубликовали никакие результаты расследований. Но один из пейджеров взорвался в Москве, и Нетаньяху гордится тем, что от этих пейджеров пострадало очень большое количество людей, в том числе и мирные жители. И Пезешкиан на трибуне Генеральной ассамблеи ООН просто разоблачил всю ложь, всю жестокость и геноцидальную политику Израиля и имперские замашки высокомерных Соединенных Штатов сказал он

В середине сентября 2024 года в Ливане и Сирии произошли массовые взрывы пейджеров и раций, которыми пользовались участники ливанской группировки "Хезболла". В результате серии взрывов погибли около 30 человек, тысячи ранены.

Операцию провели спецслужбы Израиля, которые задолго до этого дня создали подставную компанию в Венгрии по производству электронных устройств и наладили один из каналов сбыта пейджеров в Ливан.

Компания производила пейджеры и для обычных клиентов. Но самым важным клиентом, ради кого это затевалось, была "Хезболла". Для этого клиента батареи начинялись взрывчатым веществом. Пейджеры начали поставляться в Ливан летом 2022 года в небольших количествах, но потом производство нарастили. Чтобы активировать детонатор, на пейджеры отправили специальный закодированный синхронный сигнал.