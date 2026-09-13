NYT сообщила, кто виноват в срыве перемирия с США и на кого накричал Пезешкиан NYT: перемирие с США сорвали сторонники жесткой линии в Иране

Москва13 сен Вести.Тайный приказ об атаке судов в Ормузском проливе отдали сторонники проведения жесткой линии в Иране, чтобы сорвать перемирие с Соединенными Штатами Америки. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

В момент атаки танкеров у берегов Омана иранский президент Масуд Пезешкиан находился с визитом в Ираке. Американское издание отмечает, что Пезешкиан пришел в ярость, когда узнал о происшествии. Он связался с командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генералом Ахмадом Вахиди и накричал на него. В ходе диалога на повышенных тонах президент Ирана потребовал у генерала провести расследование и наказать виновных в нарушении мирных соглашений. Генерал заверил президента, что только не отдавал приказа о нанесении удара, но и не знал об атаках.

Пезешкиан экстренно вернулся в Тегеран, но на следующее утро США нанесли ответный удар по Ирану продолжает рассказ NYT

Тайные действия сторонников жесткой линии в иранском руководстве сорвали стремление более умеренных прагматиков положить конец вражде с Вашингтоном и восстановить пришедшую в упадок экономику страны, отмечает американское издание. Тегеран при этом якобы постарался возложить вину за срыв перемирия на США.

По мнению журналистов издания, решение о нанесении ударов по торговым судам принял бывший глава КСИР и действующий руководитель военизированного ополчения "Басидж", влиятельный священнослужитель Хоссейн Таеб. Его называют ультра-ястребом в иранской правящей элите.

К выходным фракция сторонников проведения жесткой политики в Иране одержала верх, добавляет NYT. Оман и Иран согласовали безопасный маршрут судов при проходе через Ормузский пролив, а Тегеран направил в Вашингтон перечень из семи требований.

Кроме того, газета Financial Times со ссылкой на собственные источники рассказала, что Иран запросил у России новейшие ударные дроны "Герань-4 Сикер" и "Герань-5 Сикер" с реактивными двигателями.