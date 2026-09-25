Израильский дипломат записал всех, кто ушел с выступления Нетаньяху в ООН

Израильский дипломат "взял на карандаш" ушедших с выступления Нетаньяху в ООН Израильский дипломат записал всех, кто ушел с выступления Нетаньяху в ООН

Москва25 сен Вести.Член израильской делегации в ООН записал всех, кто покинул зал Генассамблеи ООН до и во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил бразильский портал A Voz no Campo.

Сам Нетаньяху назвал покинувших зал иностранных делегатов "моральными трусами", отметили журналисты издания.

Во время выступления было видно, как израильский дипломат делает записи после выхода делегаций говорится в публикации

В ходе выступления Нетаньяху 24 сентября на Генассамблее ООН ряд делегаций покинул зал в знак протеста против действий Израиля на Ближнем Востоке. Помимо этого, в зале звучали возгласы неодобрения в адрес еврейского государства и лозунги в поддержку Палестины.