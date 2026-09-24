Москва24 сенВести.Ряд делегаций покинул зал Генассамблеи (ГА) ООН перед выступлением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
После того как Нетаньяху пригласили начать речь, десятки дипломатов встали и направились к выходу. Кроме того, долгое время в зале звучали возгласы неодобрения.
В начале выступления израильский премьер призвал тех, кто не успел выйти, сделать это незамедлительносообщили журналисты
Ранее Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в поддержке ХАМАС и подстрекательстве протестов против евреев. Премьер еврейского государства связал свою поездку в Нью-Йорк с намерением изложить свою позицию по действиям военных его страны и ситуации вокруг Мамдани.