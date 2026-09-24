Несколько делегаций не стали слушать выступление Нетаньяху на ГА ООН Ряд делегаций покинул Генассамблею ООН на выступлении Нетаньяху

Москва24 сен Вести.Ряд делегаций покинул зал Генассамблеи (ГА) ООН перед выступлением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

После того как Нетаньяху пригласили начать речь, десятки дипломатов встали и направились к выходу. Кроме того, долгое время в зале звучали возгласы неодобрения.

В начале выступления израильский премьер призвал тех, кто не успел выйти, сделать это незамедлительно сообщили журналисты

Ранее Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в поддержке ХАМАС и подстрекательстве протестов против евреев. Премьер еврейского государства связал свою поездку в Нью-Йорк с намерением изложить свою позицию по действиям военных его страны и ситуации вокруг Мамдани.