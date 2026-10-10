Москва10 октВести.На 43-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией скончалась бывший капитан женского хоккейного клуба Уфы "Агидель" Юлия Карпова. Об этом клуб сообщил в "ВК".
Хоккеистка выступала за уфимскую команду с 2011 по 2013 годговорится в сообщении
Клуб выразил искренние соболезнования родным и близким Юлии. Завтрашний матч между "Агидель" и " Сборной командой Свердловской области" откроется минутой молчания.
Хоккеистка выступала за разные российские команды, была чемпионкой России, серебряным и бронзовым призером чемпионатов страны, а также серебряным призером Кубка европейских чемпионов. Затем работала тренером в петербургском "Динамо".