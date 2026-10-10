Не стало экс-капитана хоккейного клуба "Агидель" из Уфы Юлии Карповой

Экс-капитан хоккейного клуба "Агидель" из Уфы умерла в возрасте 42 лет Не стало экс-капитана хоккейного клуба "Агидель" из Уфы Юлии Карповой

Москва10 окт Вести.На 43-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией скончалась бывший капитан женского хоккейного клуба Уфы "Агидель" Юлия Карпова. Об этом клуб сообщил в "ВК".

Хоккеистка выступала за уфимскую команду с 2011 по 2013 год говорится в сообщении

Клуб выразил искренние соболезнования родным и близким Юлии. Завтрашний матч между "Агидель" и " Сборной командой Свердловской области" откроется минутой молчания.

Хоккеистка выступала за разные российские команды, была чемпионкой России, серебряным и бронзовым призером чемпионатов страны, а также серебряным призером Кубка европейских чемпионов. Затем работала тренером в петербургском "Динамо".