В Омске ушла из жизни известный хоккейный диктор Надежда Демичева

В Омске умерла известный хоккейный диктор Надежда Демичева В Омске ушла из жизни известный хоккейный диктор Надежда Демичева

Москва17 ноя Вести.В Омске в возрасте 71 года умерла известный хоккейный диктор Надежда Демичева. Об этом сообщает ХК "Авангард".

Ушла из жизни Надежда Демичева – "золотой голос" омского хоккея... Выражаем соболезнования родным и близким. Хоккейная семья помнит и никогда не забудет говорится в некрологе в мессенджере МАХ

Демичева объявляла домашние матчи "Авангарда" на протяжении более чем 30 лет, также работала с командами "Омские Ястребы" и "Омские Крылья". Как рассказали болельщики информационной службе "Вести", диктора они ласково называли тетей Надей.

Последние месяцы Демичева боролась с онкологическим заболеванием. Весной на ее лечение был организован сбор средств.

Соболезнования родным и близким выразил мэр Омска Сергей Шелест.