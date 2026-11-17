Москва17 нояВести.В Омске в возрасте 71 года умерла известный хоккейный диктор Надежда Демичева. Об этом сообщает ХК "Авангард".
Ушла из жизни Надежда Демичева – "золотой голос" омского хоккея... Выражаем соболезнования родным и близким. Хоккейная семья помнит и никогда не забудетговорится в некрологе в мессенджере МАХ
Демичева объявляла домашние матчи "Авангарда" на протяжении более чем 30 лет, также работала с командами "Омские Ястребы" и "Омские Крылья". Как рассказали болельщики информационной службе "Вести", диктора они ласково называли тетей Надей.
Последние месяцы Демичева боролась с онкологическим заболеванием. Весной на ее лечение был организован сбор средств.
Соболезнования родным и близким выразил мэр Омска Сергей Шелест.