Следующий матч ХК "Авангард" начнется с минуты молчания в память о Демичевой

В память о Демичевой следующий матч "Авангарда" начнется с минуты молчания Следующий матч ХК "Авангард" начнется с минуты молчания в память о Демичевой

Москва17 ноя Вести.Матч регулярного сезона КХЛ между командами "Авангарда" и "Адмирала" из Владивостока начнется с минуты молчания в память о хоккейном дикторе Надежде Демичевой. Об этом сообщили представители омского клуба в мессенджере МАХ.

Встреча пройдет 18 ноября, в среду, в Омске.

Завтрашний матч "Авангарда" на G-Drive Арене начнется с минуты молчания в память о Надежде Викторовне Демичевой говорится в сообщении

О смерти омского хоккейного диктора Надежды Демичевой стало известно 17 ноября, во вторник. Как ранее сообщала информационная служба "Вести", последние несколько месяцев она боролась с онкологическим заболеванием. Соболезнования родным и близким диктора выразил мэр Омска Сергея Шелест.

Информации о месте и времени прощания пока нет.