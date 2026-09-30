Игру "Локомотива" в КХЛ проведут без развлекательной программы 30 сентября Матч "Локомотив" — "Сибирь" начнется с минуты молчания из-за траура в регионе

Москва30 сен Вести.Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским "Локомотивом" и новосибирской "Сибирью" начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в регионе. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Встреча пройдет без развлекательных мероприятий. Решение принято в связи с тем, что 30 сентября объявлен Днем траура в Ярославской области после гибели 14 человек при пожаре на заводе по производству пиротехники в селе Кубринск. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.