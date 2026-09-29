30 сентября в память о погибших в Ярославской области пройдет минута молчания Евраев: в 10.00 30 сентября в Ярославской области пройдет минута молчания

Москва29 сен Вести.Минута молчания пройдет в Ярославской области в день траура в память о погибших в селе Кубринск Переславль-Залесского округа, сообщил в MAX губернатор Михаил Евраев.

Она состоится 30 сентября в 10.00 во всех округах региона.

На зданиях органов власти будут приспущены государственные флаги. Телерадиокомпании и учреждения культуры отменяют развлекательные программы и мероприятия говорится в заявлении главы региона

Михаил Евраев отметил, что без изменений осталась рабочая повестка и отраслевые мероприятия, в том числе спортивные. Так, не будет отменен матч ХК "Локомотив" с "Сибирью" в рамках регулярного чемпионата, однако будет отменена шоу-программа и интерактивная программа в фойе "Арены-2000", группа поддержки также работать не будет.

ЧП на производстве фейерверков произошло накануне, 28 сентября. Жертвами происшествия стали 14 человек, еще одна женщина пострадала – выжившую доставили на лечение в областной центр.