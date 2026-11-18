Москва18 нояВести.Сегодняшний матч регулярного сезона КХЛ между омской хоккейной командой "Авангард" и "Адмиралом" из Владивостока начался с минуты молчания в память о хоккейном дикторе Надежде Демичевой, которая ушла из жизни на 72-м году жизни, сообщает ИС "Вести".
Ее голос объединял трибуны, сопровождал наши победы и стал частью истории клуба и городапрозвучало на ледовой арене перед минутой молчания
Надежа Демичева более 30 лет объявляла домашние матчи "Авангарда". Она также работала с командами "Омские Ястребы" и "Омские Крылья".