В Омске матч КХЛ начался с минуты молчания в память о дикторе Надежде Демичевой Минутой молчания почтили память диктора Надежды Демичевой на матче КХЛ в Омске

Москва18 ноя Вести.Сегодняшний матч регулярного сезона КХЛ между омской хоккейной командой "Авангард" и "Адмиралом" из Владивостока начался с минуты молчания в память о хоккейном дикторе Надежде Демичевой, которая ушла из жизни на 72-м году жизни, сообщает ИС "Вести".

Ее голос объединял трибуны, сопровождал наши победы и стал частью истории клуба и города прозвучало на ледовой арене перед минутой молчания

Надежа Демичева более 30 лет объявляла домашние матчи "Авангарда". Она также работала с командами "Омские Ястребы" и "Омские Крылья".