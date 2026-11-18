Прощание с диктором омского "Авангарда" Надеждой Демичевой пройдет 19 ноября Диктора омского "Авангарда" Надежду Демичеву проводят в последний путь 19 ноября

Москва18 ноя Вести.Прощание с диктором омского хоккейного клуба "Авангард" Надеждой Демичевой пройдет 19 ноября в ритуальном зале "Некрополь" на улице 10 лет Октября, 208В, сообщила пресс-служба организации.

В сообщении уточнили, что церемония прощания пройдет с 14.00 до 16.00.

О смерти Демичевой стало известно накануне. Диктору был 71 год, она боролась с онкологией.

Болельщики клуба скорбят вместе с "Авангардом", родными и близкими Демичевой.

Царствие ей небесное, земля пусть будет пухом! Ее неподражаемый голос всегда останется в сердцах болельщиков "Авангарда" написала пользователь мессенджера МАХ по имени Ольга

Другой подписчик канала "Авангарда" рассказал, как Надежда Викторовна вызвала скорую помощь, когда его сын повредил ногу во время катания, а третий отметил, что Демичева относилась ко всем игрокам как мама.

Сегодняшний матч регулярного сезона КХЛ между командами "Авангарда" и "Адмирала" из Владивостока начался с минуты молчания в память о хоккейном дикторе Надежде Демичевой.