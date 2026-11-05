Экс-командир КСИР: боеготовность Ирана сейчас выше, чем во время предыдущих войн Экс-командир КСИР Могаддам рассказал о степени боеготовности Ирана

Москва5 ноя Вести.Боеготовность Ирана сейчас значительно выше, чем во времена предыдущих войн, в которых участвовала страна. Об этом в комментарии журналисту ИС "Вести" Наталье Соловьёвой рассказал экс-командир КСИР Хосейн Канани Могаддам.

По его словам, Иран успел восстановить свои войска и инвестировать в новые системы вооружения.

Наша боеготовность в данный момент выше, чем во время 12-дневной и 40-дневной войны. Мы уже восстановили свои войска. Мы инвестировали в новые системы вооружения и средства для обороны. Дальность наших ракет теперь не ограничена. Мы находимся на своей земле, на своей территории; нас поддерживает наш народ. Мы строим свою систему обороны, а американцы застряли в море отметил Могаддам

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности завершить войну с Ираном в любой момент "должным" образом.