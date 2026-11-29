Москва29 ноя Вести.Бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева заочно арестовали в связи с новыми обстоятельствами, которые открылись в ходе расследования дела о вымогательстве, по которому чиновника ранее оправдали. Об этом сообщает "Коммерсант".

Решение о заочном аресте 27 ноября принял Фрунзенский райсуд Владивостока.

Как утверждает издание, в 1990-е году Николаев считался лидером группировки "Винни-Пухи" и был осужден за различные преступления. Его активы стоимостью 20 млрд были конфискованы по решению Генпрокуратуры.

Защита оспаривает обвинение, считая его необоснованным.

Использованы ложные показания потерпевшего, свидетелей и искажены фактические обстоятельства событий февраля 1998 года сообщил изданию адвокат экс-мэра Андрей Костюченко

В следственном управлении СКР по Приморью отказались комментировать информацию.

Владимир Николаев возглавлял мэрию Владивостока в 2004-2008 годах. В настоящее время, по словам его адвоката, он находится за пределами РФ, но где именно, защитник не уточнил. По его словам, в международный розыск экс-мэр пока не объявлен.