Москва29 нояВести.Бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева заочно арестовали в связи с новыми обстоятельствами, которые открылись в ходе расследования дела о вымогательстве, по которому чиновника ранее оправдали. Об этом сообщает "Коммерсант".
Решение о заочном аресте 27 ноября принял Фрунзенский райсуд Владивостока.
Как утверждает издание, в 1990-е году Николаев считался лидером группировки "Винни-Пухи" и был осужден за различные преступления. Его активы стоимостью 20 млрд были конфискованы по решению Генпрокуратуры.
Защита оспаривает обвинение, считая его необоснованным.
Использованы ложные показания потерпевшего, свидетелей и искажены фактические обстоятельства событий февраля 1998 годасообщил изданию адвокат экс-мэра Андрей Костюченко
В следственном управлении СКР по Приморью отказались комментировать информацию.
Владимир Николаев возглавлял мэрию Владивостока в 2004-2008 годах. В настоящее время, по словам его адвоката, он находится за пределами РФ, но где именно, защитник не уточнил. По его словам, в международный розыск экс-мэр пока не объявлен.