Москва16 октВести.Десять лет колонии строгого режима получил бывший начальник краевой Госавтоинспекции за торговлю автомобильными номерами, сообщает прокуратура Красноярского края в MAX.
Там отметили, что схема продажи автомобильных номеров с привлекательными сочетаниями цифр действовала в Красноярске в 2024 году.
Организовал ее начальник краевого управления ГИБДД вместе с подчиненным и знакомым, не имевшим отношения к ведомствуговорится в публикации
Всего участники группы получили более 1 миллиона рублей. В частности, только один номер с цифрами 001 обошелся покупателю в 350 тысяч руб.
Кроме того, во время ремонта своей квартиры в новостройке подсудимый помог одному из мастеров избежать проблем из-за тонировки автомобиля, удалив сведения о требованиях сотрудников ГАИ из информационной базы. Работник взамен предоставил скидку на электромонтажные работы в размере 119 тысяч рублей.
Еще одному знакомому фигурант помог сдать теоретический экзамен на водительские права, а тот бесплатно выполнил строительные работы в квартире стоимостью более 100 тысяч рублей
Свою вину экс-начальник краевой ГИБДД в суде не признал.
Он отрицал причастность к преступной группе и пояснял, что номера направляли в регистрационные подразделения для высокопоставленных чиновников и государственных служащихотмечается в сообщении прокуратуры
Ремонтировавший квартиру мастер также вину не признал. Он заявил, что работы велись по договоренности, а определить их окончательную стоимость он просто не успел.
Третий подсудимый, в свою очередь, признал вину полностью.
Тем не менее, суд в Красноярске признал экс-начальника краевой Госавтоинспекции виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.
По совокупности преступлений фигуранту назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 4 миллиона рублей. Его имущество конфисковано, сообщили в прокуратуре Красноярского края.