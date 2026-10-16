Экс-глава ГАИ Красноярского края получил 10 лет за торговлю красивыми номерами

Экс-начальника ГАИ Красноярского края отправили в колонию за красивые номера Экс-глава ГАИ Красноярского края получил 10 лет за торговлю красивыми номерами

Москва16 окт Вести.Десять лет колонии строгого режима получил бывший начальник краевой Госавтоинспекции за торговлю автомобильными номерами, сообщает прокуратура Красноярского края в MAX.

Там отметили, что схема продажи автомобильных номеров с привлекательными сочетаниями цифр действовала в Красноярске в 2024 году.

Организовал ее начальник краевого управления ГИБДД вместе с подчиненным и знакомым, не имевшим отношения к ведомству говорится в публикации

Всего участники группы получили более 1 миллиона рублей. В частности, только один номер с цифрами 001 обошелся покупателю в 350 тысяч руб.

Кроме того, во время ремонта своей квартиры в новостройке подсудимый помог одному из мастеров избежать проблем из-за тонировки автомобиля, удалив сведения о требованиях сотрудников ГАИ из информационной базы. Работник взамен предоставил скидку на электромонтажные работы в размере 119 тысяч рублей.

Еще одному знакомому фигурант помог сдать теоретический экзамен на водительские права, а тот бесплатно выполнил строительные работы в квартире стоимостью более 100 тысяч рублей

Свою вину экс-начальник краевой ГИБДД в суде не признал.

Он отрицал причастность к преступной группе и пояснял, что номера направляли в регистрационные подразделения для высокопоставленных чиновников и государственных служащих отмечается в сообщении прокуратуры

Ремонтировавший квартиру мастер также вину не признал. Он заявил, что работы велись по договоренности, а определить их окончательную стоимость он просто не успел.

Третий подсудимый, в свою очередь, признал вину полностью.

Тем не менее, суд в Красноярске признал экс-начальника краевой Госавтоинспекции виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

По совокупности преступлений фигуранту назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 4 миллиона рублей. Его имущество конфисковано, сообщили в прокуратуре Красноярского края.