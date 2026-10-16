Депутат Попов назвал способ купировать коррупцию с красивыми номерами на авто Депутат Попов рассказал, как пресечь коррупцию с красивыми номерами на авто

Москва16 окт Вести.Пресечь коррупцию в вопросе красивых автомобильных номеров можно при помощи их официальной продажи. Об этом депутат Госдумы РФ Евгений Попов написал в своем Telegram-канале.

Коррупционную составляющую в этом вопросе давно можно было купировать. В Госдуме больше года лежит законопроект коллег из партии "Новые люди" о продаже красивых номеров через "Госуслуги", минуя барыг. Были подобные предложения и в "Единой России". Странно, что до сих пор мы его не приняли. Полезный же закон отметил депутат

Экс-глава ГАИ Красноярского края получил 10 лет колонии строгого режима за торговлю красивыми номерами. Всего участники группы получили более 1 миллиона рублей. В частности, только один номер с цифрами 001 обошелся покупателю в 350 тысяч руб.