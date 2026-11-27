В Госдуме предлагают разрешить водителям за отдельную плату тонировать авто В Госдуме предлагают разрешить тонировку автостекол за дополнительную плату

Москва27 ноя Вести.Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" обсуждают возможность разрешить водителям за дополнительную плату тонировать автомобильные стекла, если это не мешает обзору. Об этом РИА Новости сообщил вице-спикер нижней палаты парламента от фракции Владислав Даванков.

По его словам, оформить разрешение на тонировку можно было бы через "Госуслуги", оплатив абонемент.

Оплачиваете тонировку раз в год, абонемент на нее, и пожалуйста – ты можешь ей пользоваться. Если не оплатил ее раз в год, то получаешь штраф пояснил депутат

Даванков уточнил, что инициативу уже обсудили с экспертами. Он отметил, что если какой-то уровень тонировки не мешает видимости, то "надо людям это разрешить, как и с тюнингом, за дополнительную плату".

Сейчас парламентарии готовят соответствующий законопроект и проводят консультации с правительством.

По действующим правилам, лобовое и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света. Задние стекла разрешено тонировать без ограничений при наличии боковых зеркал заднего вида. Зеркальная тонировка запрещена.

Ранее стало известно, что законопроект, который предусматривает отмену 28 административных штрафов за незначительные правонарушения, а также за отсутствие документов, обсуждается в Госдуме.