Москва27 нояВести.Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" обсуждают возможность разрешить водителям за дополнительную плату тонировать автомобильные стекла, если это не мешает обзору. Об этом РИА Новости сообщил вице-спикер нижней палаты парламента от фракции Владислав Даванков.
По его словам, оформить разрешение на тонировку можно было бы через "Госуслуги", оплатив абонемент.
Оплачиваете тонировку раз в год, абонемент на нее, и пожалуйста – ты можешь ей пользоваться. Если не оплатил ее раз в год, то получаешь штрафпояснил депутат
Даванков уточнил, что инициативу уже обсудили с экспертами. Он отметил, что если какой-то уровень тонировки не мешает видимости, то "надо людям это разрешить, как и с тюнингом, за дополнительную плату".
Сейчас парламентарии готовят соответствующий законопроект и проводят консультации с правительством.
По действующим правилам, лобовое и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света. Задние стекла разрешено тонировать без ограничений при наличии боковых зеркал заднего вида. Зеркальная тонировка запрещена.
Ранее стало известно, что законопроект, который предусматривает отмену 28 административных штрафов за незначительные правонарушения, а также за отсутствие документов, обсуждается в Госдуме.