Москва1 окт Вести.Депутат Госдумы IX созыва, заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева предложила официально продавать красивые автомобильные номера для пополнения федерального бюджета. Об этом она сообщила ИС "Вести".

Красивые номера продаются и покупаются, но только бюджет РФ ничего от этого не получает. И в случае принятия этого решения, — а мы доложили об этом президенту, и он нас поддержал — бюджет получит дополнительно 25 млрд рублей привела цифру Авксентьева

Также она рассказала о концепции "умного протекционизма".

В прошлом созыве наша партия предложила политику умного протекционизма… Когда мы из тени выводим какие-то сферы, которые находятся сейчас вне обзора нашего государства, то мы можем получить дополнительные источники дохода для бюджета, минуя карманы наших граждан и минуя налоговые решения, которые ухудшают положение малого и среднего бизнеса. И, в частности, за счет политики умного протекционизма бюджет РФ получил 163 млрд рублей. По некоторым оценкам — 200 млрд рублей добавила депутат

Ранее Авксентьева рассказала, что усердно молится, когда в Якутии холодает.