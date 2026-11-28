Экс-премьер Британии хочет втянуть Европу в конфликт на Украине Аналитик Аскерханов: Джонсон пытается втянуть Европу в конфликт на Украине

Москва28 ноя Вести.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается сделать Европу официальным участником конфликта на Украине. Об этом заявил ИС "Вести" специалист теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов.

По его словам, непростая ситуация сейчас складывается в Европе.

Взрывается ситуация в самой Европе, именно украинское руководство активно его взрывает. Но не по своей воле, а по указанию одной из сил в Лондоне, которую представляет Борис Джонсон. Он на самом деле пытается втянуть Европу, официально сделать ее участником конфликта. Когда Зеленский заявил, что он согласовывал этот удар со своими партнерами, потом выясняется, что партнеры были и не совсем европейские указал эксперт

Если Европа сядет за стол переговоров в качестве участника конфликта, то она должна будет расплачиваться по счетам за проигравшую Украину, отметил Аскерханов.