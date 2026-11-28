Пушков объяснил, зачем Джонсон рвется отправлять войска на Украину Пушков: Джонсон зарабатывает на украинском конфликте и не думает о Европе

Москва28 ноя Вести.Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал очередное предложение экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона отправить европейских военных на Украину.

По мнению парламентария, британский политик преследует корыстные цели и действует безответственно.

Борис Джонсон продолжает свою провокационную активность. Он уверяет, что отправка войск стран НАТО на Украину не приведет к втягиванию НАТО в конфликт. Но это чистая провокация от одного [из] самых безответственных политиков Европы. Его обещания ничего не значат написал Пушков

Сенатор уверен, что задача Джонсона — любой ценой добиться отправки войск, и для этого используются любые доводы. Пушков напомнил, что именно экс-премьер Великобритании был среди тех, кто сорвал переговоры Москвы и Киева весной 2022 года.

Джонсон был среди тех, кто сорвал переговоры Москвы и Киева весной 2022 года. Он зарабатывает на войне. Джонсону и стоящим за ним силам нужна война. А на судьбу Европы ему глубоко наплевать подчеркнул сенатор

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение иностранных военных контингентов на украинской территории абсолютно недопустимо и неприемлемо для России. В ноябре 2023 года глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия признавал, что боевые действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет. По его словам, после переговоров в Стамбуле Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".