Москва3 маяВести.Российский рынок труда нуждается в привлечении иностранных ресурсов, но не в мигрантах, которые связаны с миром криминала. Об этом заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
Я был бы очень аккуратен, когда мы говорим, что мигранты нам не нужны. Бандиты-мигранты нам не нужны, безусловно. Но без трудовых ресурсов мы не сможем обойтисьцитирует ТАСС слова Степашина
Экс-премьер подчеркнул, что особенно сильно в рабочей силе нуждаются строительная и производственная отрасли.
По состоянию на 2026 год в России фиксируется рекордно низкий уровень безработицы – 2,1%. На это ранее указывал президент РФ Владимир Путин.