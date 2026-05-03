Степашин: Россия нуждается в трудовых ресурсах, но не в "бандитах-мигрантах"

Экс-премьер Степашин рассказал, какие трудовые ресурсы России не нужны Степашин: Россия нуждается в трудовых ресурсах, но не в "бандитах-мигрантах"

Москва3 мая Вести.Российский рынок труда нуждается в привлечении иностранных ресурсов, но не в мигрантах, которые связаны с миром криминала. Об этом заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Я был бы очень аккуратен, когда мы говорим, что мигранты нам не нужны. Бандиты-мигранты нам не нужны, безусловно. Но без трудовых ресурсов мы не сможем обойтись цитирует ТАСС слова Степашина

Экс-премьер подчеркнул, что особенно сильно в рабочей силе нуждаются строительная и производственная отрасли.

По состоянию на 2026 год в России фиксируется рекордно низкий уровень безработицы – 2,1%. На это ранее указывал президент РФ Владимир Путин.