Экс-солист Bad Boys Blue заявил, что возвращается в Россию из-за любви к людям Кевин Маккой: любовь к людям заставляет меня возвращаться в Россию

Москва7 ноя Вести.Американский певец, экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой впервые посетил Россию в 1999 году, и с тех пор любовь к людям заставляет его возвращаться с концертами в страну снова. Об этом артист рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Алисе Романовой.

Он отметил доброжелательность и щедрость русских людей.

Мне было около 25-27 лет, когда я впервые приехал сюда, в Санкт-Петербург. Это был волнительный момент, потому что до этого я нигде не был и даже не покидал свой город. А люди здесь оказались такими щедрыми и любящими. Это был прекрасный опыт. Сюда меня заставляет возвращаться любовь к людям, к атмосфере. У меня есть фанаты – от детей до бабушек и дедушек. В Ростове, Калининграде, везде-везде рассказал Маккой

По словам певца, многие американские артисты хотели бы приехать в Россию, но не могут по политическим соображениям.

Разные артисты хотят приехать, но им трудно закрыть глаза на политику. Трудно решиться на поездку. В Америке говорят: "Россия – наш враг", а когда приезжаешь сюда, понимаешь, что нет врагов – тут нормальные люди, как везде добавил он

Недавно Кевин Маккой запел и по-русски: песня Надежды Кадышевой "Снег летит" в его исполнении в интернете набрала миллионы просмотров. Теперь без этого хита не обходится ни один концерт артиста в России.