Промоутер Ратников заявил о любви западных мировых музыкальных звезд к России Промоутер Ратников: организация туров для западных артистов роднила их с Россией

Москва7 ноя Вести.Организация концертных туров для западных музыкальных звезд мирового уровня роднила артистов с Россией. Об этом промоутер, владелец концертного агентства и гастрономического театра Эдуард Ратников рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Алисе Романовой.

Ратников с начала 90-х годов работал над тем, чтобы Россия попадала в гастрольный график мировых звезд. Например, в 2015 году он готовил спорткомплекс "Олимпийский" к концерту Робби Уильямса, которого удалось привезти в страну спустя 12 лет после его единственного выступления в России.

Такие туры, которых были десятки и десятки за нашу историю работы, практически каждый нас роднил с бригадой артистов и с самими музыкантами. Я могу это сказать и про Prodigy, и про Криса Ри, и про Nazareth, про Deep Purple, про Scorpions, про Limp Bizkit, про Korn. Очень большое количество артистов очень любят Россию. И на сегодняшний день мы только молимся, чтобы все быстрее вернулось на круги своя рассказал Ратников

По его словам, российский рынок стал закрыт для зарубежных артистов из-за санкций и геополитики. Часть из них боится отмены и попадания в черные списки.

Если ты нарушаешь закон о санкциях, ты взаимодействуешь с санкционной страной, делаешь какие-то заявления, говоришь, как тут все хорошо, как я люблю эту аудиторию. Это все нарушает закон о санкциях. Если артист это делает, он находится в опасном положении, он может получить отключение себя от цивилизованных рынков, ему их могут просто перекрыть объяснил Ратников

Ранее экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой заявил, что продолжает выступать с концертами и возвращается в Россию из-за любви к людям.