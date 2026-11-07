Многие западные артисты не идут на контакт с концертными агентствами из России Глава концертного агентства Ягудаев: многие западные артисты не идут на контакт

Москва7 ноя Вести.Организовать концерты западных артистов в России несложно, но в нынешнее время многие из них не идут на контакт. Об этом основатель концертного агентства Элия Ягудаев рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Алисе Романовой.

Иностранного артиста привести несложно, если у вас есть изначальные договоренности. Дело в том, что самое сложное – это получить ответ. В нынешнее время многие артисты просто не идут на контакт. Но те, кто приходят, они всегда отвечают, что они любят Россию и готовы приехать сюда рассказал он

Ягудаев организовал для франко-итальянского коллектива Rockets юбилейный тур – 50 лет на сцене. Концерты прошли в Москве, Екатеринбурге и впервые в Санкт-Петербурге.