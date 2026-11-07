Москва7 ноя Вести.Организаторы выступления американского исполнителя Flo Rida в Москве хотят максимально увеличить пространство площадки, чтобы позволить большему количеству людей прийти на концерт. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Алисе Романовой рассказала директор концертного агентства Анна Субчева.

Она добавила, что организаторы ожидают аншлаг на концерте.

Мы рассчитываем, что мы заезжаем на трибуну, потому что, чтобы как бы максимально увеличить пространство, чтобы людей больше вошло, потому что мы планируем полный аншлаг на 34 900 собрать. … [Flo Rida это] американский, R&B, рэп, поп-исполнитель с огромным количеством премий, номинант на огромное количество премий, с суперхитом Low, который, думаю, все знают, который не сходил со всех самых известных мировых чартов сообщила Субчева

Она рассказала, что на следующий день после своего выступления в Новосибирске Flo Rida улетел в США и дал концерт в Нью-Йорке.

Знаете, такой интересный факт, что 7-го числа, 7 мая у нас артист выступал в Новосибирске, а 8 мая он выступал в Нью-Йорке. Представляете, как бывает? поделилась Субчева

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