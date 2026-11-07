Фабрис Квальотти: музыка далека от политики, у меня нет проблем с русскими

Участник рок-группы Rockets сообщил, что у нее много фанатов в России Фабрис Квальотти: музыка далека от политики, у меня нет проблем с русскими

Москва7 ноя Вести.Франко-итальянская рок-группа Rockets провела свой юбилейный тур в российских городах. Ее участник Фабрис Квальотти заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Алисе Романовой, что у коллектива очень много фанатов в России.

Музыкант выразил надежду, что в будущем сможет чаще посещать страну с концертами.

Некоторые артисты, которых я знаю… нелепо слышать разные реплики от них, потому что музыка далека от политики. С русскими людьми нет проблем, у меня нет проблем ни с кем. Концерты – это очень здорово, и я знаю, что у нас много фанатов в России, поэтому я надеюсь приезжать чаще сказал Квальотти

Ранее сообщалось, что организация концертов западных артистов в России – это несложный процесс, однако многие из них не желают выступать в РФ.