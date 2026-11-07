Москва7 нояВести.Франко-итальянская рок-группа Rockets провела свой юбилейный тур в российских городах. Ее участник Фабрис Квальотти заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Алисе Романовой, что у коллектива очень много фанатов в России.
Музыкант выразил надежду, что в будущем сможет чаще посещать страну с концертами.
Некоторые артисты, которых я знаю… нелепо слышать разные реплики от них, потому что музыка далека от политики. С русскими людьми нет проблем, у меня нет проблем ни с кем. Концерты – это очень здорово, и я знаю, что у нас много фанатов в России, поэтому я надеюсь приезжать чащесказал Квальотти
Ранее сообщалось, что организация концертов западных артистов в России – это несложный процесс, однако многие из них не желают выступать в РФ.