Москва6 июн Вести.Италия превратилась в "корабль без капитана" из-за бездействия итальянского премьер-министра Джорджи Мелони. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший заместитель министра экономического развития республики Микеле Джерачи.

Он уточнил, что у власти нет промышленного плана, а также смелости встать на защиту своих граждан.

Премьер Мелони бьет рекорды по продолжительности полномочий, потому что она умна и понимает, что для того, чтобы остаться у власти, нужно ничего не делать. А бездействие означает, что у корабля нет капитана сказал экс-замминистра

Среди других проблем, с которыми сталкивается республика, Джерачи выделил низкие зарплаты, наплыв мигрантов, падение конкурентоспособности, а также чрезмерную зависимость экономики от внешних факторов.

Он также подверг критике состояние систем образования, здравоохранения и средств массовой информации в Италии.