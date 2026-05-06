"Эксмо" заключило крупнейшую сделку по продаже прав на издания книг в Китае Издательство "Эксмо" заколючило крупнейший контракт с Китаем

Москва6 мая Вести.Издательство "Бомбора", принадлежащее "Эксмо", заключило сделку по продаже прав на издание серии детских научно-популярных книг "Приключения Тима…" в Китае.

Контракт стал крупнейшим за всю историю работы издательства, сообщили в пресс-службе компании.

Подразделение издательства "Эксмо", импринт "Бомбора", объявляет о крупнейшей сделке в истории отдела по продаже прав говорится в сообщении

Отмечается, что сумма аванса вдвое превысила средние показатели по сделкам издательства. Кроме того, это первый случай успешной продажи прав на детскую нон-фикшн литературу за рубеж, открывающая новые перспективы для данного направления.

Ведущее китайское научно-техническое издательство приобрело права на издание серии книг "Приключения Тима в стране Мозг", "Приключения Тима в мире бактерий", "Приключения Тима в поисках пропавшего аппетита", передает ТАСС.

В издательстве отметили, что на покупку серии книг был объявлен крупный тендер между ведущими издательствами Китая.

Книжный рынок КНР остается одним из ключевых партнеров "Эксмо", отметили в пресс-службе, добавив, что данное соглашение подтверждает высокий спрос на качественные российские детские и подростковые книги.

Ранее владелец издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков сравнил процесс издания литературы в России с хождением по минному полю из-за размытых трактовок законодательства.