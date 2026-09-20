Москва20 сен Вести.В Хабаровском крае проходят выборы депутатов Государственной думы, муниципальные кампании. Избирательный участок, в том числе, организовали в здании аэропорта.

Такое решение заинтересовало иностранных наблюдателей, заявила ИС "Вести" международный электоральный эксперт из Индонезии Иравати Алмира Вивиа.

Понравилось, что есть возможность проголосовать прямо в аэропорту. Такого в Индонезии нет, и, я думаю, что это интересная идея. Я бы хотела поделиться этим опытом со своими согражданами