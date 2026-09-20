Посол РФ: в Индии открыто пять избирательных участков для голосования россиян

В Индии открыто пять избирательных участков для голосования россиян Посол РФ: в Индии открыто пять избирательных участков для голосования россиян

Москва20 сен Вести.Пять избирательных участков открыто для российских граждан в Индии, некоторые уже проголосовали досрочно, сообщил посол России в республике Денис Алипов в интервью ИС "Вести".

В Индии мы проводим голосование одним днем, сегодня, 20 сентября. Всего у нас организовано пять участков - в Нью-Дели, на востоке Индии в городе Калькутта, на западе в городе Мумбаи. Также открыт участок в Гоа и на юге Индии в городе Ченнаи. Ряд избирателей уже проголосовал досрочно, в частности на стройплощадке атомной станции Куданкулам и еще в семи местах по всей Индии сказал дипломат

Голосование в Индии продлится до 20.00 по местному времени.

Выборы в Государственную думу РФ завершаются 20 сентября. Явка по состоянию на 07:50 мск составила 45%. В 152 странах открыто более 300 избирательных участков.