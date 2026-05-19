Москва19 маяВести.В исторических регионах РФ сейчас важно развивать массовый спорт. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.
Он отметил, что массовый спорт создает базу для развития спорта высоких достижений.
С моей точки зрения, сейчас конкретно на новых территориях надо делать акцент на интересах масссказал Ищенко
По его словам, исторические регионы могут стать драйвером изменений в масштабах всей страны.
Учитывая, что на новых территориях мы начинаем с чистого листа в значительной степени, они могут стать в данном случае даже не экспериментальной площадкой, а таким драйвером позитивных изменений для всей России в этой сфересчитает Ищенко
