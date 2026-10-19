В России совместно с Китаем могут организовать производство стройматериалов

Эксперт: китайцы могут локализовать в РФ предприятия по выпуску стройматериалов В России совместно с Китаем могут организовать производство стройматериалов

Москва19 окт Вести.В России могут появиться совместные с китайскими компаниями локализованные предприятия по выпуску строительных материалов. Об этом сообщил президент ассоциации "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ) Антон Глушков, передает ТАСС.

Думаю, в 2027-2028 гг. первые совместные локализованные предприятия по производству строительных материалов на территории России должны появиться отметил Глушков

Он добавил, что китайские стройматериалы для удаленных территорий страны - в первую очередь Сибири и Дальнего Востока - сейчас максимально привлекательны. Эти рынки испытывают дефицит товаров, а сложная логистика формирует высокую стоимость.

При этом главный приоритет на переговорах с китайскими партнерами - обязательное включение их в Национальный реестр добросовестных производителей и поставщиков (НРДП), подчеркнул эксперт.