Россия и Китай занимаются подготовкой специалистов для нового рынка Глава ИТБ Якимчук: Россия и Китай готовят специалистов для нового рынка

Москва18 ноя Вести.Москва и Пекин договорились о создании инженерно-производственного кластера и обучающих центров для подготовки специалистов по китайскому оборудованию, чтобы обеспечить качественное присутствие производителей из КНР на российском рынке после ухода западных компаний. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель Группы компаний ИТБ Федор Якимчук.

По его словам, главной целью визита компании на саммит АТЭС является официальное закрепление договоренностей, достигнутых с китайскими партнерами ранее, относительно формирования инженерно-производственного кластера.

Основной задачей нашей поездки в этот раз было подписание на полях АТЭС соглашений, которых мы достигли с китайскими партнерами по созданию инженерно-производственного кластера после того, как ушли многие западные компании. Ранее их нишу заняли китайские производители. Поставок стало много, товаров новых много, а сертифицированных инженеров и кадров для обслуживания этого оборудования недостаточное количество. Поэтому мы сейчас договорились о создании производственных площадок в России и совместно с ними обучающих центров для сертификации инженеров для китайского оборудования. Это даст возможность более качественно входить китайским производителям на российский рынок сказал Якимчук

Ранее он рассказал о создании большого логистического центра с участием бизнеса в Курганской области.