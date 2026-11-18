Москва18 ноя Вести.Растущий объем грузоперевозок из Азии, особенно из Китая, требует интеграции IT-систем всех участников логистической цепочки для обеспечения предсказуемости сроков поставки. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель Группы компаний ИТБ Федор Якимчук.

За последние годы очень сильно вырос объем грузоперевозок из Азии, и, конечно же, в первую очередь из Китая. И сейчас клиенту необходима предсказуемость сроков поставки из-за того, что увеличившийся объем дал сильную нагрузку на логистические маршруты. Через нашу компанию, например, проходят десятки тысяч отправлений ежемесячно. И координировать эту работу для того, чтобы не останавливаться, приходится только с помощью объединения IT-систем всех компаний, которые находятся внутри этой логистической цепочки. Это и отправители, и логистические компании, и таможенные представители, и СВХ (склад временного хранения), и получатели пояснил Якимчук

Ранее он заявил, что цифровизация логистических процессов способствует ускорению экспресс- и интернет-торговли в России, сроки доставки грузов сократились до одной недели. По словам руководителя Группы компаний ИТБ, за последнее время очень вырос сегмент экспресс-перевозок.