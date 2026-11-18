Москва18 ноя Вести.Эффективной работе транспортного бизнеса мешает непредсказуемость сроков доставки из-за проблем с пересечением границ. Для ускорения прохождения пограничных процедур РФ и Китай создают систему "зеркального склада". Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель Группы компаний ИТБ Федор Якимчук.

По его словам, трудности при пересечении границ негативно сказываются на производственных циклах, и для решения этой проблемы предлагается внедрение интегрированных IT-систем для складов.

Несколько лет назад основным вопросом было: как привезти товар дешевле. Сейчас акцент сместился на вопрос, как гарантировать сроки доставки? Только быстрая логистика может нивелировать расходы и надежность доставки, надежность скорости доставки сейчас максимально важна для бизнеса. За последние несколько лет изменилось качество [пограничных] переходов отметил Якимчук

По его словам, переходы расширили, увеличили, но вместе с тем кратно увеличился объем на восточных границах товаров, которые едут из-за рубежа - из Китая в первую очередь.

И сейчас все равно граница остается основным сложным местом в логистике, потому что сегодня твоя машина может проехать за 2 часа границу, а завтра она может стоять два дня. И это не дает возможность качественно прогнозировать производственный цикл. Очень хорошие показатели дает ФТС (Федеральная таможенная служба - прим. ред.), на мой взгляд, которая в этом году изменила принцип таможенного оформления, децентрализовав его. Мы сейчас работаем над созданием проекта "зеркального склада", где и китайский склад, и российский склад будут находиться внутри одной IT-системы что позволит, в том числе и пограничные процедуры проходить намного быстрее сообщил он

Ранее он рассказал, что Москва и Пекин договорились о создании инженерно-производственного кластера и обучающих центров для подготовки специалистов по китайскому оборудованию, чтобы обеспечить качественное присутствие производителей из КНР на российском рынке после ухода западных компаний.