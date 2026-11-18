Москва18 ноя Вести.Главными точками роста российского логистического бизнеса являются региональные логистические центры, а также развитие цифровых центров на Дальнем Востоке. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель Группы компаний ИТБ Федор Якимчук.

Отвечая на вопрос о главных направлениях роста для отечественного логистического бизнеса, он выделил насущную потребность каждого региона в собственном терминале.

На мой взгляд, сейчас большой потенциал есть у региональных логистических центров. Потому что... у нас произошла децентрализация таможенного оформления, и это даст большие возможности для работы таможенных терминалов и логистических центров ответственного хранения в регионах. Мы в этом году только на Петербургском экономическом форуме подписали соглашение с губернатором Курганской области. И уже сейчас у нас запущен терминал. Мы понимаем, что такие терминалы могут быть в каждом регионе их сейчас не хватает. Следующее направление для нас — это Дальний Восток. В Хабаровском крае мы прорабатываем проект цифрового логистического центра. Хочу отметить внимание правительства края к развитию логистики. Для нас сейчас на этапе проектирования крайне важно понять, как наш центр впишется в сети регионов