Притчин: "Ни один западный проект в логистике не был полноценно реализован" Притчин заявил, что западные логистические проекты в ЦА не реализованы

Москва24 окт Вести.Западные логистические проекты в Центральной Азии пока не получили полноценного развития, а инвестиции в них остаются ограниченными. При этом основные транзитные маршруты между Китаем и Евросоюзом по-прежнему проходят через Россию или российско-казахстанское направление. Об этом ИС "Вести" рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По словам эксперта, географическая удаленность Центральной Азии от США ограничивает практические возможности американского участия в развитии транспортных коридоров.

Основная проблема заключается в том, что регион для США все-таки далекий. Здесь возникает, конечно, иллюзия того, что Соединенные Штаты Америки реально заинтересованы в построении каких-то альтернативных маршрутов. Проблема заключается в том, что ни один западный проект в логистике, будь то TRACEKA (международный транспортный коридор — прим. ред.), Global Gate, срединный коридор, так и не был полноценно реализован, и, более того, западные инвестиции практически в эти проекты не приходят. Если мы говорим про транзитные пути — Китай, Европейский Союз, то они идут либо через Российскую Федерацию, либо через связку Россия-Казахстан пояснил Притчин

Ранее управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов отметил, что города-побратимы РФ и Казахстана должны быть связаны логистикой.