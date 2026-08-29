Эксперт Притчин оценил уровень интеграции Южного Кавказа и Центральной Азии Притчин: полноценной интеграции между Южным Кавказом и странами ЦА нет

Москва29 авг Вести.Сближение между странами Южного Кавказа и Центральной Азии полноценной интеграцией назвать нельзя. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Он усомнился в том, что между странами Южного Кавказа и Центральной Азии получится выстроить политический диалог.

На самом деле, это сложно назвать полноценной интеграцией, потому что страны и Южного Кавказа, и Центральной Азии, встроены и реализуют реальные интеграционные проекты несколько по другим направлениям. Это, в первую очередь, в рамках Содружества Независимых государств, где присутствует зона свободной торговли и общее пространство образовательное, социальное и в рамках Евразийского экономического союза, в рамках которого идет экономическая интеграция, создаются свободные зоны торговли, перемещения товаров, людей, капиталов, услуг. Здесь же мы говорим о таком политическом конструировании региона, попытки выстроить политический диалог, несколько активизировать экономическое сотрудничество потому что, объективно, на сегодняшний день, если смотреть, то товарооборот Азербайджана, в первую очередь мы говорим со странами Центральной Азии, но он достаточно ограничен отметил Притчин

Эксперт добавил, что на нынешнем этапе это можно обозначить как политическое сближение, но никак не интеграцию.