Москва29 авг Вести.Сближение Азербайджана со странами Центральной Азии не следует рассматривать через призму рисков для Российской Федерации. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву заявил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По его словам, это сотрудничество носит комплиментарный характер.

На самом деле, те инициативы по интеграции, которые я уже упоминал в рамках Евразийского экономического союза, в рамках зоны свободной торговли в СНГ, они все уже действуют, и они являются реальным инструментом сближения. Поэтому здесь рассматривать сближение Азербайджана со странами Центральной Азии через призму рисков для Российской Федерации я бы не стал, потому что по большей части все-все это сотрудничество, оно комплиментарное. Какие бы политические заявления там ни звучали, и как бы ни абстрагировалась шестерка в рамках своего дома... Центральная Азия от Российской Федерации, говоря о том, что мы повышаем свою субъектность, по большей части реальных инструментов углубления вот этого, вот этой связки без участия Российской Федерации нет пояснил Притчин

Ранее советник министра транспорта России Алексей Чадаев заявил об уходе со своего поста после обвинений со стороны Азербайджана. Свое решение он аргументировал тем, что не считает правильным, когда экспертная позиция или публичные высказывания сказываются на межгосударственном взаимодействии и создают препятствия для совместной работы двух стран.