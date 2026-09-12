Москва12 сен Вести.По магистрали, которая соединит транспортные сети Китая, Кыргызстана и Узбекистана, "пройдут грузы, требующие срочной доставки". Такое мнение высказал ИС "Вести" профессор кафедры экономики и экономической географии стран Азии и Африки ИСАА МГУ Ренат Карамурзов.

Поскольку сейчас речь идет только о строительстве, о введении нового маршрута, то можно только предположить, что по новой железной дороге будут проходить те грузы, которые требуют более срочной доставки, тогда как сырьевые, например, грузы все еще будут проходить через Казахстан и Россию. Скорее всего, речь будет идти в будущем о некой специализации отдельных участков железных дорог