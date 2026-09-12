КНР начала строительство "дороги надежды и развития" в соответствии с финпланом Безбородов: пришло время строить центральноазиатскую "дорогу надежды и развития"

Москва12 сен Вести.Магистраль, которая соединит транспортные сети Китая, Кыргызстана и Узбекистана, называют "дорогой надежды и развития".

Китайская железнодорожная строительная корпорация закончила проходку первого тоннеля. Финансирование открыто в соответствии с пятилетним планированием КНР. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов.

Маршрут прокладывают через горы Кыргызстана, массивные хребты до этого не позволяли инженерам проложить оптимальный маршрут. Кроме того, строительство откладывалось из-за разногласий по поводу выбора ширины железнодорожной колеи. Эксперт указал, что несмотря на сложности, наступил этап реализации проекта.

Если честно, один из погранпереходов на одну из сопредельных стран - ни больше ни меньше - вполне полезный для торговли объект: и как дорога, и как погранпереход. На все приходится свое время, свой этап и свое финансирование, которое расписано по пятилеткам. И если пришло время финансировать этот проект, значит, ... наступило это время согласно плану руководства КНР… В моем понимании, чем больше погранпереходов, чем больше инфраструктуры, тем удобнее выбор, тем лучше, спокойнее и надежнее. Маршрут через Киргизию на Узбекистан предназначен на первом этапе только для Узбекистана. Конкуренцию он составит только погранпереходу Алтынколь. Вначале покажется, что Алтынколь потеряет грузы, но я вас уверяю, что потом вместе два погранперехода будут работать лучше и нагружены они будут больше сказал Безбородов

Кыргызстан и Узбекистан смогут перевозить грузы в Китай напрямую, минуя Казахстан. Кроме того, в Ташкенте рассчитывают соединить "дорогу надежды и развития" с афганским направлением.