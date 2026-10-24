Притчин: США ищут альтернативу Китаю по критическим минералам в Центральной Азии Эксперт рассказал, что США изучают ресурсы ЦА для снижения зависимости от Китая

Москва24 окт Вести.США рассматривают Центральную Азию как потенциальный источник критически важных минералов, необходимых для высокотехнологичных отраслей, однако конкретных проектов по их добыче и переработке в регионе пока немного.

Об этом ИС "Вести" рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По словам эксперта, на фоне дефицита критических минералов США пытаются найти альтернативные источники сырья за пределами Китая.

На самом деле практически никто из крупных игроков в переработку не вкладывается сейчас. В условиях дефицита критических минералов для высокотехнологичных отраслей Соединенные Штаты Америки пытаются найти альтернативные Китаю ресурсы, и Центральная Азия представляется как регион, который будет достаточно интересен в этом плане, потому что запасы здесь есть. Но опять же, дьявол кроется в деталях. Каких-то конкретных планов за исключением, может быть, сейчас вольфрамового проекта в Карагандинской области в Казахстане пока нет. В основном идет изучение, обсуждение, разведка отметил Притчин

Ранее директор по развитию Института стратегических и академических исследований Кубатбек Рахимов заявил, что Центральная Азия была и остается ареной геополитической борьбы.