Рубио: США намерены развивать связи со странами Центральной Азии Рубио: США хотят развивать отношения со странами Центральной Азии

Москва18 окт Вести.США намерены развивать связи со странами Центральной Азии и считают эти связи важными, заявил госсекретарь США, помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио представителям СМИ.

Речь идет не только об Узбекистане, но и о четырех других странах Центральной Азии. Это важные отношения отметил Рубио

Существуют страны, которые нужно посещать, чтобы выстраивать отношения с ними, считает госсекретарь.

Рубио посетит Узбекистан, с ним прибудут более 200 представителей крупного бизнеса США. Визит откроет новую эпоху в укреплении торговых связей между США и странами Центральной Азии, заключил госсекретарь.