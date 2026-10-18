Москва18 октВести.Глава Госдепартамента США Марко Рубио вместе с супругой прибыл в Самарканд. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов.
Согласно данным пресс-службы лидера Узбекистана, ранее в Самарканд также прибыл президент страны Шавкат Мирзиёев.
Рады приветствовать в Самарканде государственного секретаря США Марко Рубио и его супругу госпожу Джанетт Рубионаписал Саидов в своем Telegram-канале
Глава МИД Узбекистана выразил уверенность в том, что завтрашний диалог станет хорошей возможностью наполнить стратегическое партнерство новыми практическими инициативами.
А также совместно определить приоритетные направления сотрудничества между Центральной Азией и СШАдобавил Саидов
В понедельник, 19 октября, в Самарканде запланированы встреча глав МИД стран региона и США в формате C5+1 и второе заседание американо-узбекского делового и инвестиционного совета.