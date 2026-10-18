Рубио прибыл с визитом в Узбекистан Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Узбекистан

Москва18 окт Вести.Глава Госдепартамента США Марко Рубио вместе с супругой прибыл в Самарканд. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов.

Согласно данным пресс-службы лидера Узбекистана, ранее в Самарканд также прибыл президент страны Шавкат Мирзиёев.

Рады приветствовать в Самарканде государственного секретаря США Марко Рубио и его супругу госпожу Джанетт Рубио написал Саидов в своем Telegram-канале

Глава МИД Узбекистана выразил уверенность в том, что завтрашний диалог станет хорошей возможностью наполнить стратегическое партнерство новыми практическими инициативами.

А также совместно определить приоритетные направления сотрудничества между Центральной Азией и США добавил Саидов

В понедельник, 19 октября, в Самарканде запланированы встреча глав МИД стран региона и США в формате C5+1 и второе заседание американо-узбекского делового и инвестиционного совета.